Vier lokale radiozenders uit de regio experimenteren met DAB+

In de loop van komende maanden zal het aanbod op digitale radio, DAB+, fors uitbreiden. 59 lokale zenders krijgen in een proefproject van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle de kans om op die digitale trein te springen. Dat stelde hij vanmorgen voor bij Radio Rand in Dilbeek. DAB+ is stabieler en beter dan de gekende FM-band.

Maar liefst 59 lokale radiozenders, waarvan vier in onze regio, zullen binnenkort te beluisteren zijn via digitale radio. “DAB+ staat voor Digital audio broadcasting en levert een betere geluidskwaliteit”, zegt Vlaams minister Dalle. “Er zijn ook verschillende toepassingen mogelijk op het vlak van communicatie en interactie. Eén op de vijf luistert nu via DAB+ naar de radio, maar het aandeel groeit. Vanaf 2023 moeten de radiotoestellen die verkocht worden in de winkels ook altijd DAB+ als toepassing hebben.”

Als er in de toekomst nog nieuwe zenders bijkomen, dan moet dat eveneens via DAB+. Minister Dalle zet het project op poten omdat hij overtuigd is van het belang van lokale radiozenders. Ook Radio Rand ziet voordelen. “De FM-band zit vol en je hebt er een grote concentratie van lokale radio’s, waardoor er soms wel wat concurrentie is of radio’s mekaar wat storen”, zegt Bernard Bosch, algemeen directeur van Radio Rand. “Met DAB+ heeft elke radiozender zijn eigen stream. Omdat het om zo’n groot project gaat, kunnen we ook kosten drukken en geeft het ons de mogelijkheid om een groter publiek te bereiken met onze lokale radio.”