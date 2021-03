Viert Halle in 2022 vier dagen carnaval?

Vandaag start de Week van de Zorg. Al een jaar lang verrichten zorgverleners heldendaden in ziekenhuizen. Eén van hen is Nima Tabrizi. Hij is spoedarts in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Met hem blikken we terug op het voorbije jaar. "Op het moment dat hier veel doodzieke patiënten lagen, was...