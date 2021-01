Vijf brandweermannen testen positief: "Werking komt niet in het gedrang"

Vijf brandweermannen van het korps in Vilvoorde hebben positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Het volledigde korps werd gisteren nadat er afgelopen weekend gevreesd werd voor een corona-uitbraak. Maar dat is dus niet het geval. "De werking komt niet in het gedrang", klinkt het.

Zondag werden zeven brandweerlui van de Vilvoordse brandweer naar huis gestuurd nadat ze via een sneltest positief hadden getest hadden op het coronavirus. Maar nadat ze onderworpen werden aan een betrouwbaardere PCR-test, bleken zes van hen toch niet besmet te zijn. In overleg werd wel beslist om het volledige brandweerkorps te testen. "Daaruit blijkt dat nog eens vier brandweerlui besmet zijn met het virus", zegt Alain Habils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Het gaat niet om de Britse coronavariant. De besmette mensen zijn geïsoleerd en de overige potentiële risicocontacten in quarantaine geplaatst. Door het snelle ingrijpen hopen we een halt te hebben geroepen aan de besmettingen."

In afwachting van alle resultaten draaide de post in Vilvoorde wel op een minimumbezetting aan negatief geteste personeelsleden."Andere posten van onze brandweerzone vingen tijdelijk de niet-dringende opdrachten op. Maar de brandweerpost in Vilvoorde is nooit gesloten geweest. Dringende hulp bleef verzekerd", aldus Habils. "De dienstverlening werd ondertussen opgetrokken met een aantal extra middelen en we verwachten vrij snel terug op het normale regime operationeel te kunnen zijn. De besmettingen hebben geen invloed op de operationele werking van het korps. Die komt niet in het gedrang."