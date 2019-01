Vijf kunstenaarsgraven voorlopig beschermd

Victor Servranckx en Jean Brusselmans zijn de twee bekendste kunsternaars van de vijf. Schilder en beeldhouwer Victor Servranckx was een pionier van de Belgische abstracte kunst . Hij overleed in 1965 in Vilvoorde en werd begraven in zijn geboortedorp Diegem. Graficus en schilder Jean Brusselmans ontwikkelde een eigen stijl die gekenmerkt is door geometrische maar realistische composities. Hij stierf in 1953 in Dilbeek waar hij ook begraven ligt.

De andere graven die voorlopig beschermd worden zijn die van beeldhouwers Pieter Braecke en Oscar De Clerck, die allebei in Zaventem hun eeuwige rust vinden, en de begraafplaats van de Broeders en zusters van Don Bosco en van de Broeders van de Christelijke scholen in Dilbek met het graf van architect Alfons Hoppenbrouwers.