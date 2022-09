Vijf overvallen op buurtwinkels van Carrefour in twee weken, parket onderzoekt link

Twee gemaskerde mannen hebben vanochtend de Carrefour Express in de stad Halle overvallen. Het is al de vijfde overval op een buurtwinkel in onze regio in twee weken tijd. Eerder waren ook Carrefours in Vilvoorde en Liedekerke het doelwit.

Vanochtend rond half acht werd de Carrefour in de Sint-Rochusstraat in Halle overvallen. Twee mannen gingen aan de haal met de inhoud van de kassa. De daders zouden ook uitgeweest zijn op de kluis. Drie aanwezige personen, twee werknemers en een klant, werden tijdens de overval opgesloten in het bureel. De politie snelde massaal ter plaatse, maar de daders konden ontkomen.

Het is al de vijfde overval in onze regio op een winkel van Carrefour. Op 29 augustus en 4 september werd de winkel aan de Leuvensestraat in Vilvoorde overvallen, op 8 september de Carrefour Express in Liedekerke en afgelopen weekend nog de Carrefour Express aan de James Ensorlaan in Vilvoorde. Tussendoor werd ook in het Gentse een overval op een Carrefour gepleegd.

Opvallend is dat de overvallen telkens kort na openingstijd gepleegd worden. "Of er linken zijn tussen de overvallen is nog te vroeg om te zeggen, maar het wordt zeker onderzocht", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde in Het Laatste Nieuws.

