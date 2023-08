Vijf procent meer reizigers op Brussels Airport tegenover juli vorig jaar

Vorige maand reisden er 2,3 miljoen passagiers via Brussels Airport in Zaventem. Dat zijn er 5 procent meer dan in juli 2022. Gezien de start van de zomervakantie, waren er vooral vertrekkende passagiers. Voor het eerst was de vakantieuittocht meer verspreid, gezien de nieuwe vakantieregeling in het Franstalig onderwijs. Het vrachtverkeer op Brussels Airport daalde dan weer, met 8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.