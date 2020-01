Vilvoorde benoemt Frederik postuum tot stadsambassadeur

Afgelopen zondag kwam een triest einde aan de dagenlange zoektocht naar Frederik Vanclooster. De jongeman werd levenloos teruggevonden ter hoogte van De Kruitfabriek waar hij met zijn vrienden het nieuwe jaar had ingezet. "De respons van de stad op de gebeurtenissen is het toonbeeld van wat wij nastreven: warmte en betrokkenheid. Honderden mensen meldden zich spontaan om te helpen, hulpverleners en politiediensten bleven in de weer en vele Vilvoordenaars zochten en vonden steun bij elkaar", zegt de stad Vilvoorde.

Het is ook die zorgzaamheid en solidariteit die Frderik typeerde. Als leider binnen de Vilvoordse AKABE-scouts was de overleden Vilvoordenaar mee verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen met een handicap. Hij was geëngageerd binnen het Vilvoordse verenigingsleven en had veel vrienden.

Om hem te eren benoemt de stad Vilvoorde Frederik Vanclooster postuum tot stadsambassadeur. De ouders van Frederik, VRT-journalisten Lucas Vanclooster en Kristien Bonneure, kregen op 18 december dezelfde titel. In samenspraak met hen heeft het stadsbestuur nu beslist hun titel postuum over te dragen aan hun zoon.