Vilvoorde beveelt sluiting van restaurant L’Artist

In Vilvoorde moet restaurant L'Artist aan de Jean-Baptiste Nowélei op bevel van de stad sluiten. De horecazaak is al enkele maanden open, hoewel de stad twee keer weigerde een vergunning te verlenen. Als het restaurant openblijft, dan dreigt Vilvoorde met verzegeling.

Eind maart weigerde de stad Vilvoorde een vergunning te verlenen voor restaurant King Pizza. Onder de naam L'Artist doet de uitbater een tweede poging, maar opnieuw stuit hij op een ‘njet’. Al die tijd is het restaurant wel opengebleven. Tot nu.

Hans Bonte, burgemeester Vilvoorde: “Voor iemand een horecazaak mag openen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je hebt een brandweerverslag nodig en een bewijs van goed gedrag en zeden. Je moet ook een moraliteitsonderzoek ondergaan door de politiediensten. Vooral wat betreft dat laatste is het altijd verkeerd gelopen. Dat was zeer klaar en duidelijk negatief. Dus kan je niet anders dan het restaurant laten sluiten."

De uitbater hoopt dat er alsnog een oplossing mogelijk is. Hij wil alles in orde krijgen met de stad.

In februari liet Bonte al twee horecazaken sluiten na een opeenstapeling van inbreuken. Hij geeft toe dat Vilvoorde kordaat moet optreden, maar dan zijn er middelen nodig.

“Het is evident dat onze stad kwetsbaar is voor alle vormen van illegale economieën. Ik verwijs met heimwee naar de periode dat we het federaal Kanaalplan hadden in Vilvoorde. Waarbij we bedrijven konden controleren, extra zones onder de loep konden nemen. Men moet eindelijk beginnen luisteren en het Kanaalplan nieuw leven inblazen.”