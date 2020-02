Vilvoorde in de ban van grote uil

Vilvoorde is sinds enkele dagen in de ban van een grote uil. Een oehoe houdt zich namelijk al dagen op in het centrum van de Zennestad. Verschillende bewoners merkten hem al op, maar dat deert het dier niet. Hij komt zelfs doodleuk op het balkon zitten. Onder meer Houari El Hannouti en zijn dochter uit de Hendrik Concienscestraat konden al van nabij kennis maken met het impressionante dier.

“Het was echt indrukwekkend”, vertelt El Hannouti. “We vermoeden dat het een tam dier is, want het heeft duidelijk geen angst van mensen. Hij is waarschijnlijk ergens ontsnapt, want er hangt een stuk van een lederen riem aan zijn poot. We hebben intussen melding gedaan bij de politie en zij hebben nogal telefoontjes gekregen van andere bewoners...”

De uil zou zijn schuilplaats hebben in de buurt van de koeltorens, maar is dus niet bang om dicht bij de mensen te komen. “Waarschijnlijk vindt of krijgt hij hier ook links en rechts voedsel. Een buurtbewoonster vertelde me dat ze hem een paar dagen geleden ook ‘s nachts al eens gehoord had. Het is echt fenomenaal. Als hij zijn vleugels openslaat is hij wel 1,5 meter breed.”