Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw testen instrument in strijd tegen illegale economie

Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw mogen van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir een jaar lang een instrument te testen in strijd tegen illegale economieën. Daarmee kunnen malafide ondernemingen sneller opgespoord worden. “De illegale economie is in bepaalde gebieden groter dan de legale”, legt minister Demir de vinger op de wonde.

Vlaanderen zag de voorbije jaren de illegale economie in ons land snel toenemen. “Heel wat lokale ondernemingen zoals kapperszaken, restaurants, carwashes, shishabar en viswinkels worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit of ze worden gefinancierd met criminele inkomsten”, zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir. “We merken dat lokale criminaliteit gewoon opschuift van steden waar er zwaar gehandhaafd worden, naar steden waar dat minder het geval is. Dan dweil je natuurlijk met de kraan open.”

Daarom test Vlaanderen een instrument uit in onder meer Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw. Het gaat om een platform waar criminele, financiële en economische gegevens van ondernemingen samenkomen. “Door alle beschikbare gegevens van bedrijven door te lichten, komen fraudegevoelige ondernemingen sneller aan het licht. Dit instrument ondersteunt dus een correcte en snelle beeldvorming”, aldus Demir. “De politie, steden en gemeenten kunnen niet alleen een individueel bedrijf laten doorlichten, maar ook alle bedrijven in een bepaalde wijk of handelsactiviteit.”

In normale omstandigheden vraagt het stads- of politiediensten vaak maanden werk om illegale economieën bloot te leggen. Het ontwikkelde platform moet daar een antwoord op bieden. Als het succesvol blijk te zijn, zal het verder worden uitgerold over heel Vlaanderen. “Malafide ondernemingen vragen soms zulke lage prijzen dat ze de legale handelaars uit de markt concurreren. Hen weren is dus ook positief voor de lokale economie", besluit Demir.