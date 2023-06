Vilvoorde grijpt kans om gokkantoor te verbieden: "derde keer goeie keer"

Het gokkantoor van Ladbrokes bevindt zich in Vilvoorde in het centrum van de stad, vlakbij scholen en plaatsen die druk worden bezocht door jongeren. Daardoor is de zaak al veel langer een doorn in het oog van het Vilvoordse stadsbestuur. Maar onder de vorige kansspelwet kon de stad niet veel beginnen tegen de zaak. “In het verleden ondernamen we al pogingen om de zaak te sluiten wegens overlast én werden nieuwe aanvragen altijd negatief geadviseerd door de stad. Maar we botsten altijd weer op de Kansspelcommissie die vanuit haar bevoegdheid de houding van de stad naast zich neerlegde en Ladbrokes toch vergunde,” legt burgemeester Bonte uit. “De nieuwe wetgeving van 2019 geeft de burgemeesters en lokale besturen nu meer beslissingskracht. We geraken er dus eindelijk vanaf: derde keer goeie keer.”

Foto: Google Maps