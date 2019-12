Vilvoorde niet te spreken over aangepast treinaanbod

De stad Vilvoorde is niet te spreken over de gewijzigde dienstregeling die NMBS invoert naar aanleiding van de renovatiewerken van de perrons. "We zijn verbaasd over de eenzijdige beslissing die NMBS neemt en ook nog eens laattijdig aankondigt zodat er geen tijd is om naar alternatieven te zoeken", zegt burgemeester Hans Bonte.

De aanpassing van de dienstregeling heeft een grote impact voor de reizigers in Vilvoorde. Zowat de helft van de IC-treinen richting Antwerpen en Brussel wordt geschrapt. Ook de timing is bijzonder ongelukkig. Met de geplande werken in het centrum van Vilvoorde voor de realisatie van het tracé voor de Ringtrambus vond het stadsbestuur het een ideaal moment om bewoners en pendelaars te overtuigen om dagelijks de trein te nemen.

“Het stadsbestuur heeft onmiddellijk contact gezocht met de verantwoordelijken van de NMBS om haar ongenoegen te uiten over deze werkwijze. Meer dan ooit hebben we nood aan kwaliteitsvol en bedrijfszeker openbaar vervoer”, aldus burgemeester Hans Bonte. De stad stelde verschillende alternatieven voor, waaronder een halte aan het station Buda waar pendelaars vervolgens een shuttle kunnen nemen.



"Tot op vandaag hebben we geen antwoord gekregen. We willen weten welke oplossing naar voor wordt geschoven om de dienstverlening in Vilvoorde te blijven verzekeren tijdens de renovatiewerken. We staan open voor overleg en hopen op een positief antwoord", besluit Bonte. De werken aan de perrons zullen zo'n twee jaar duren.