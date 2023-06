Vilvoorde opent Rap op Stappunt voor mensen met beperkt budget

In Vilvoorde is het Rap op Stappunt vandaag feestelijk ingehuldigd. Dat is een sociaal reisbemiddelingskantoor mensen met een beperkt budget.

Mensen in armoede vinden niet altijd de weg naar het aanbod van reisjes en uitstappen. Bovendien vinden ze vakantie al snel een overbodige luxe. Maar niks is minder waar, stelt de stad Vilvoorde: “een activiteit, daguitstap of vakantie kan wonderen doen voor geest en lichaam, want het doorbreekt de dagelijkse sleur en zorgt ervoor dat je even kan ontsnappen aan de minder rooskleurige werkelijkheid.”

Om bij een Rap op Stapkantoor een leuke daguitstap of vakantie te boeken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Rap op Stap richt zich tot mensen met een leefloon, werknemers in een beschutte of sociale werkplaats en mensen in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling. Ben je niet zeker of je in aanmerking komt? Dan ben je er vrijblijvend welkom om dat uit te zoeken.