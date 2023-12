Vilvoorde opent winteropvang in voormalig crematorium

De winteropvang in Vilvoorde opent vanavond de deuren. Tien daklozen zullen terechtkunnen in een deel van het voormalige crematorium in de Havendoklaan dat helemaal werd omgebouwd. De opvang blijft open tot 31 maart.

“Het gaat om een deel van de hoofdingang en de ontvangstruimte van het vroegere crematorium dat we helemaal hebben laten omvormen”, legt schepen van Sociale Zaken Fatima Lamarti (Vooruit) uit. “Het enige dat we extra moesten voorzien, zijn verwarmde containers met douches omdat dat in het gebouw zelf niet mogelijk was. De rest van de site is afgesloten.”

Er wordt opnieuw uitgegaan van het principe bed-bad-brood. “De mensen komen toe, kunnen zich douchen en krijgen dan iets te eten. Er wordt altijd warme soep en boterhammen voorzien.We krijgen ook veel donaties van verenigingen en particulieren die eens koken voor de daklozen. De daklozen kunnen zelf ook koken in de keuken.”

Een en ander wordt in goede banen geleid door een coördinator en een poule van vrijwilligers. “We hebben er momenteel een twintigtal, maar we zijn nog op zoek naar extra krachten.” De daklozen zijn welkom rond 19 uur ‘s avonds. “Rond 8.30 uur ‘s ochtends moeten ze de winteropvang verlaten. Dan gaan ze meestal naar het inloopcentrum van het CAW.”

Volgens Lamarti zullen de tien plekken zeker volzet zijn. “We hebben een reglement opgesteld. Mensen kunnen drie dagen consecutief in de winteropvang verblijven. Als er een wachtlijst is, krijgen de mensen die erop staan vervolgens hun kans. Ze kunnen zich wel altijd opnieuw inschrijven.”

In het verleden gebeurde de opvang in samenwerking met het CAW, nu is die puur in handen van de stad. “Toen kwamen mensen vanuit de ruime regio ook naar de winteropvang en had je het niet in de hand. Dit zijn daklozen die doorverwezen worden door ons Sociaal Huis. Ze zijn dus gekend als daklozen bij ons in Vilvoorde en krijgen zo prioriteit. Bedoeling is ook om een traject af te leggen met als doel hen toegang tot huisvesting te bieden. Ze worden opgevolgd door de maatschappelijke assistente van het Sociaal Huis.”