Vilvoorde verscherpt maatregelen in basisonderwijs

De stad Vilvoorde verscherpt de maatregelen in het basisonderwijs in strijd tegen het coronavirus. Zo zijn ouders en grootouders niet meer welkom binnen de schoolmuren en mogen verenigingen na schooltijd geen gebruik meer maken van de schoolgebouwen.

De Risk Assessment Group plaatste Vilvoorde opnieuw bij de probleemgemeenten. De voorbije twee weken testten 180 bijkomende Vilvoordenaars positief. De stijging zet zich al 27 opeenvolgende dagen verder. Om het coronavirus buiten de schoolmuren te houden, neemt Vilvoorde extra maatregelen in het lager onderwijs.

“We willen de aanwezigheid van niet-essentiële bezoekers op school maximaal beperken, activiteiten buiten de school opschorten en activiteiten voor volwassenen zoals ouderavonden maximaal digitaal organiseren”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open VLD). “Het gebruik van scholen door externe verenigingen wordt tijdelijk opgeschort en als er mogelijkheden bestaan om in open lucht les te geven, raadt de stad aan dat ook te doen.”

Ouders en grootouders mogen dus niet meer binnen de schoolmuren komen en leerlingen mogen niet op bos- of sneeuwklassen vertrekken. “De beslissingen nemen we niet met plezier. Maar met de cijfers die we vandaag kennen in stad en regio, moeten we een aantal maatregelen nemen die verdere besmettingen zoveel mogelijk proberen indijken”, aldus De Ro.