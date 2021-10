Vilvoorde voert coronapas in voor fitnesscentra

De stad Vilvoorde voert vandaag het Covid Safe Ticket in in fitnesscentra. Het doet dat na een toestroom van sporters uit het Brusselse. Zo kreeg fitnessclub JIMS het 20% meer bezoekers over de vloer in hun fitnessclub in Vilvoorde. Het Covid Safe Ticket in Vilvoordse fitnesscentra geldt al zeker tot en met midden januari.

Sinds de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel, zag onder meer Vilvoorde heel wat sporters uit het Brusselse uitwijken naar fitnesscentra in de Rand. “Niet-gevaccineerde Brusselaars komen hier dan sporten omdat het in Brussel niet meer kan”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Daarom voeren we ook het Covid Safe Ticket in. De komende dagen zal nog niet streng gecontroleerd worden. We geven fitnesszaken de tijd om zich te organiseren.”

De coronapas wordt in Vilvoorde ook verplicht in het cultuurcentrum Het Bolwerk en in de Stadsfeestzaal. In Vilvoordse restaurants en cafés is een coronapas nog niet aan de orde. De stad Vilvoorde overlegde gisteren met provinciegouverneur Spooren over de invoering van het Covid Safe Ticket. De stad krijgt daarvoor nu groen licht.