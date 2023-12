Vilvoordenaar Aimen Horch trekt Vlaamse lijst voor Groen

Groen trekt in juni met nieuw talent naar de Vlaamse parlementsverkiezingen. De 27-jarige Vilvoordenaar Aimen Koch trekt de lijst. Ervaren Kamerlid Dieter Van Besien voert de lijst voor de federale verkiezingen aan. “Eerlijk klimaatbeleid, goeie betaalbare zorg voor iedereen en eerlijke kansen: dat wordt onze inzet voor de komende verkiezingen,” klinkt het bij de lijsttrekkers.

De jonge Horch wordt lijsttrekker voor het Vlaams parlement. “Eerlijk klimaatbeleid, dat is vooral belangrijk voor de jongeren vandaag en de generaties na hen. Het gaat om hun toekomst en ik ben vastberaden hun stem luider te laten klinken”, zegt hij. “De jonge Vilvoordenaar met Algerijnse roots kent als geen ander de obstakels waarmee jonge Belgen met een migratieachtergrond op botsen,” stelt Groen. Op de tweede plaats van de Vlaamse lijst staat Eva Platteau, schepen Bram Peters uit Tervuren staat op drie.

Dieter Van Besien uit Haacht is expert financiën en begroting bij Groen. Hij maakt zich als federaal lijsttrekker op voor een tweede termijn in de Kamer. Op de tweede plaats staat Veerle Leroy uit Beersel. Zij was tot 2018 schepen voor Groen en maakt nu dus haar politieke comeback, maar wel op het nationale toneel.