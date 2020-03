Vilvoordenaar Vercnocke duikt met nieuwe strip in duister familieverleden

Vanaf morgen ligt de nieuwe strip van de Vilvoordse tekenaar Wide Vercnocke in de boekhandel. 'Drieman' is een familiekroniek waarin Wide probeert vat te krijgen op de levenswandel van zijn grootvader Ferdinand Vercnocke, een dichter en schilder die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaborreerde met de Duitse bezetter.

Ferdinand Vercnocke werd na de Eerste Wereldoorlog een vurig Vlaams-Nationalist. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzeilde hij in Nationaal-Socialistisch vaarwater. Hij was sympathisant van het Vaamsch Nationaal Verbond en de DeVlag, hij werkte mee aan het dagblad Volk en Staat en had een rubriek op de Zender Brussel.

Ferdinand Vercnocke werd het toonbeeld van de culturele collaboratie in Vlaanderen. Tijdens een reis naar Duitsland schudde hij de hands van propagandaminster Joseph Goebbels en hij schreef een lofdicht voor Adolf Hitler. Na de oorloog kreeg hij 12 jaar cel, maar werd in 1964 in ere hersteld. 'Drieman' is het relaas van een vijfjarige zoektocht naar het duistere familieverleden van Vercnocke.

"Het is de eerste keer dat ik een persoonlijk verhaal vertel. Het is een soort van familiekroniek met een kern van waarheid, maar er zit ook fictie in de strip. Mijn grootvader is een omstreden figuur. In mijn familie wordt er nog altijd niet vaak over gesproken. Ik wou het verleden van mijn grootvader blootleggen, de waarheid achterhalen en er met mezelf mee in het reine komen", zegt Wide Vercnocke.