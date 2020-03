Vilvoords park sluit na omvallen van bomen

Burgemeester Hans Bonte heeft beslist om het Hanssenspark te sluiten. In het stedelijk park zijn zondagmorgen als gevolg van hevige rukwinden twee grote bomen omgevallen. Net op een moment dat er heel wandelaars en joggers in het park aanwezig waren door de corona-maatregelen. “We hebben heel veel geluk gehad”, aldus Bonte, die geen risico wil nemen.

Volgens Bonte gaat het niet om zieke bomen. “Het Agentschap Natuur en Bos heeft het park zopas volledig opgeknapt. Ik kan me niet voorstellen dat ze dan twee zieke bomen zouden laten staan. Ik hoor dat er – weliswaar lokaal - zeer sterke windstoten kunnen optreden. Blijkbaar is dat aan deze twee bomen – twee serieuze kleppers – fataal geworden. Ook een derde boom dreigt nog om te vallen. Er waren heel wat mensen aanwezig in het park die aan het sporten of het wandelen waren. Maar gelukkig is niemand gewond geraakt”, aldus Bonte. De sluiting blijft gelden tot nader order.