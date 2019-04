Peter Van Kemseke, Vilvoords schepen voor CD&V, krijgt met de derde zetel op de Europese lijst van zijn partij. Van Kemseke was lang diplomaat in de Europese instellingen en werkte een tijd als rechterhand van Europees president Herman Van Rompuy.

De derde plek op de Europese CD&V-lijst is een strijdplaats. Bij de vorige verkiezingen greep Steven Vanackere er nog net naast. In mei mag Peter Van Kemseke een poging doen: “Het is inderdaad een zware strijdplaats, maar een jaar geleden dacht ook niemand dat we met CD&V weer mee Vilvoorde zouden besturen, en ook dat is gelukt. Ik ben nog nooit een uitdaging uit de weg gegaan. Ook nu dus niet.”