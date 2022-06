Vilvoords START.huis laat ondernemers concept uittesten

In Vilvoorde is het START.huis van start gegaan. Dat is een initiatief van de stad om beginnende ondernemers de kans te geven om hun product of diensten uit te testen voor het grote publiek.

Het START.huis bevindt zich in de Leuvensestraat, meer bepaald in het pand waar Blokker vroeger was. Al wie wil ondernemen maar nog wat aarzelt, kan hier volop zijn of haar idee of concept komen uittesten, zonder risico's te nemen. Met het initiatief wil Vilvoorde de Leuvensestraat nieuw leven inblazen.“Het aanbod zal variëren doorheen de tijd, gezien heel wat starters elkaar afwisselen. Het loont dus steeds de moeite eens binnen te wandelen”, zegt schepen van Economie Didier Cortois. “Het wordt echt een dynamisch verhaal, waarbij we ook hopen dat sommige starters de stap zetten naar een eigen permanente plek in onze winkelstraat."