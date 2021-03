Vilvoordse antenne van Justitiehuis Brussel opent deuren

Vandaag opent de antenne van het Vlaams justitiehuis Brussel in Vilvoorde de deuren. Het is na de antennes in Halle en Asse de derde van het Brusselse justitiehuis in onze regio."De antenne zorgt voor een nog vlottere samenwerking met de bestuurlijke overheid, niet in het minst voor de opvolging van geradicaliseerde jongeren", zegt Peter Pletinckx van het justitiehuis in Brussel.

De antenne werd geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). “De Vlaamse justitie moet dicht bij de mensen staan” vindt minister Demir. “Door te werken met antennes, maken we onze dienstverlening toegankelijker en zorgen we bovendien voor lokale verankering die de samenwerking met lokale diensten bevordert. Bovendien verdient Halle Vilvoorde een volwaardig justitiehuis. Alleen is dat federale materie. Wat Vlaanderen wel kan doen, is de regio een volwaardig justitiehuis geven.”

De werken om tot een volwaardig justitiehuis in Halle-Vilvoorde te komen, starten nog dit jaar. “Voor Vilvoorde is deze antenne een belangrijke stap vooruit in een regio die snakt naar een volwaardig justitiehuis, een volwaardig parket en een volwaardige rechtbank. Een vraag die leeft bij alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde verenigd in het Toekomstforum”, besluit burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a).