Vilvoordse gemeenteschool wordt beschermd monument

Vlaanderen ziet de gemeenteschool als een architecturale parel. In het gebouw bevonden zich een overdekte speelplaats, een turnzaal, een badhuis en een portierswoning. Die oorspronkelijke functies van het gebouw zijn grotendeels bewaard in de school die nu is ondergebracht in het gebouw, de stedelijke school voor Aangepast Beroepsonderwijs De Vest.

“De gemeenteschool wordt beschermd omwille van de uitzonderlijke architecturale en historische waarde. Opmerkelijk is het gebruik van lokale bouwmaterialen, zoals bijvoorbeeld natuursteen uit de Condroz. Het gebouw met bijhorend badhuis past in de toenmalige groeiende aandacht voor hygiëne in de 19de eeuw,” aldus Minister-President Geert Bourgeois.

De monumentale gevel van de school wordt namelijk gekenmerkt door de vele belerende spreuken met bijhorende mozaïeken. “Badhuizen voor de arbeidersklasse werden in sterk geïndustrialiseerde steden zoals Vilvoorde ingezet in functie van een verhoogd welzijn van het volk, door het bijbrengen van regelmaat, discipline, en waarden van gezondheid en hygiëne. De spreuken hebben ook die functie. In dit gebouw leerde het volk begin 20ste eeuw baden en douchen,” besluit Bourgeois.