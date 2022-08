Vissersclub redt 140 karpers uit opgedroogde vijver in Merchtem

Vrijwilligers van Vissersclub Ter Lijsterbes uit Merchtem hebben zondag net op tijd 140 karperachtige vissen kunnen redden uit een vijver die zo goed als opgedroogd was door de aanhoudende droogte. “We verloren wel een tiental vissen in onze vijver aan de sportsite Dooren”, zegt de club.

“Zo’n droogte hebben we sinds de oprichting van onze vissersclub in 1999 niet gehad”, vertelt voorzitter Frans Vanderstappen (66) van de Vissersclub Ter Lijsterbes. “We beheren twee grote vijvers en twee kleinere vijvers, waaronder een kweekvijver in het OCMW-park Ter Lijsterbes. Daarnaast hebben we ook karpers op een vijver aan de Sportsite op de Dooren.”

“Door de aanhoudende droogte is één vijver in het OCMW-park nu praktisch helemaal drooggevallen. Zaterdag was er onze kermisviswedstrijd. We ontdekten dat het waterpeil van één kleine vijver kritiek laag was door de droogte. We trommelden zoveel mogelijk vrijwilligers op en konden zondag uiteindelijk 140 kapers redden door ze uit de vijver te scheppen en in een grotere vijver vrij te laten.”

“We pompten ook water over tussen de vijvers om het debiet hoger te krijgen. Eén kleine vijver is nu zo goed als uitgedroogd, daar is alle vis nu van afgeschept. In de grote vijver zorgen pompen voor extra zuurstof, zodat de vis er met hete temperaturen er beter kan overleven. Het waterpeil in de vijver aan de sportsite Dooren is intussen enorm gezakt, daar staat geen pomp en stierven intussen een tiental vissen.”

Er is volgens de vissersclub elk jaar wel natuurlijke vissterfte, maar door aanhoudende droogte en hitte verslechtert de waterkwaliteit zienderogen en daalt het zuurstofpeil. “Jaarlijks plaatsen we wel tussen de 200 en 500 kilogram kaperachtigen bij op de vijvers, alleen met corona hebben we dat niet kunnen doen”, gaat de voorzitter verder.

“We zijn blij dat we toch 140 karpers hebben kunnen redden, zodat onze 104 leden wel kunnen blijven vissen. Maar deze droogte mag niet blijven duren, het moet nu echt gaan regenen en ook geen klein beetje om de waterstanden in onze vijvers op peil te brengen en onze vissen te redden.”