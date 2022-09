Vlaams Belang voert actie op De Gordel: “SOS Vlaamse Rand”

Enkele tientallen militanten van Vlaams Belang verzamelden zondagochtend in Meise voor een actie op de 41ste editie van De Gordel. De partij vindt dat de oorspronkelijk Vlaamsgezinde grondgedachte van het evenement is ondergesneeuwd. “Zonder beleidsommekeer is het game over voor de Vlamingen in de Rand”, klinkt het. De militanten deelden ook paketten met streekproducten, vlagjes en folders uit tijdens de wandeling van De Gordel.

Onder de noemer SOS Vlaamse Rand trok het Vlaams Belang zondag aan de alarmbel op de Gordel. De Vlaams-nationale partij maakt zich hoe langer hoe meer zorgen over het afkalvende Vlaams karakter van de regio. “De steeds groter wordende uitstroom uit Brussel in combinatie met de aanhoudende immigratiestroom plaatst onze regio voor pertinente uitdagingen die hoe langer hoe onbeheersbaarder worden”, zegt Vlaams Belang-parlementslid Jan Laeremans uit Grimbergen, die tevens in de commissie Vlaamse Rand zetelt.

“Het aantal inwijkelingen uit Brussel dat zich in de Rand vestigt, bereikt volgens nieuwe cijfers van Binnenlandse zaken een nieuw recordpeil. De gevolgen op de vastgoedprijzen, op onze open ruimten en op het Vlaams en streekeigen karakter zijn kolossaal. Indien er niet snel kordate maatregelen worden genomen, dreigen we in de praktijk een onderdeel te worden van het multiculturele en verstedelijkte Brussel. In 17 van de 19 randgemeenten groeit een meerderheid van de kinderen op in een anderstalig gezin en quasi de helft van de inwoners is van niet-Belgische herkomst”.

Stroomstoot

Volgens Laeremans heeft het beleid van minister Weyts (N-VA) nood aan een stroomstoot. “Integratieprojectjes, een cultuurcheque, Nederlands leren in de sportclub: dat zijn allemaal lovenswaardige initiatieven, maar structureel zet dat geen zoden aan de dijk”, zegt Laeremans. “Er is nood aan een masterplan Vlaamse Rand, anders zal onze regio binnenkort alleen nog maar op papier Vlaams zijn, maar in de praktijk allerminst.”

Centrumregio

Laeremans pleit voor een veel kordater immigratiebeleid en een doorgedreven voorrangsbeleid voor Vlamingen op de woonmarkt. “In Scandinavië zien we dat dat zijn vruchten afwerpt”, zegt de Vlaams nationalist. “Voorts pleiten wij voor de invoering van een centrumregio Halle-Vilvoorde, om zo meer middelen naar de Rand te brengen om de uitdijende grootstedelijke problemen te bekampen.”

“Vandaag worden wij als Vlaamse Rand misdeeld. Centrumsteden met een lagere verstedelijkingsgraad, minder anderstaligen en minder criminaliteit krijgen per inwoner een veelvoud aan middelen. Het valt niet uit te leggen dat een Antwerpenaar goed is voor 1.740 euro overheidsfinanciering, terwijl een inwoner uit de Rand slechts 264 euro waard is.”