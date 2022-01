Vlaams Belang voert actie tegen opvangcentrum in Dilbeek

De plannen van Fedasil om in de Kattebroekwijk in Dilbeek een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen te vestigen valt op een koude steen bij Vlaams Belang. De partij houdt er vandaag een protestactie en broedt op een petitie en juridische procedures.

Midden december kondigde Fedasil aan dat het een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen opent in een gebouw van de Christelijke Mutualiteit in de Kattebroekstraat in Dilbeek. “In datzelfde gebouw werden eerder ook al kwetsbare minderjarigen opgevangen door de organisatie Minor Ndako”, klonk het bij Lies Gillis van Fedasil vorige maand. “Na aanpassingswerken zal het centrum kunnen openen in maart 2022. Er worden 30 medewerkers aangeworven voor de begeleiding van de jonge bewoners.”

Volgens Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove uit Opwijk overstijgt het project de draagkracht van de buurt. “Het gaat om een voormalig jeugdheem, te midden van een woonwijk, met verschillende scholen in de directe omgeving. Dit is een aanslag op de veiligheid van de buurt en dus onaanvaardbaar”, zegt Van Langenhove, die ook principiële bezwaren heeft. “Het probleem is niet dat er te weinig asielcentra of opvangcentra, maar te veel asielzoekers zijn. In totaal werden er dit jaar al meer dan 20.000 asielaanvragen ingediend, dat is de totale bevolking van een middelgrote gemeente. Vol is vol.”

Kris Peeters, Dilbeeks gemeenteraadslid voor Vlaams Belang merkt bovendien op dat zijn gemeente al langer kampt met grootstedelijke problemen. “Dilbeek is een gastvrije gemeente, maar op een bepaald moment is de emmer vol en dit asielcentrum is de druppel te veel”, meent Peeters. “Het is onbegrijpelijk dat er bij het vestigen ervan geen rekening gehouden wordt met de lokale situatie en de specifieke omgeving - en vooral zonder inspraak van de buurtbewoners. Men beslist dit boven de hoofden van de mensen, ongeacht de impact ervan.”