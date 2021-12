Vlaams-Brabant slechtste leerling op vlak van windenergie

Vorig jaar werd er in Vlaams-Brabant één nieuwe windturbine gebouwd, in Halle-Vilvoorde zelfs geen. Onze provincie loopt daarmee achter tegenover de rest van Vlaanderen. Dat komt volgens de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) door de aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem en de vele beroepsprocedures.

In Vlaanderen kwamen er in 2021 in totaal 57 nieuwe windturbines bij. Amper één daarvan kwam er in Vlaams-Brabant bij, namelijk in Diest. Onze provincie Vlaams-Brabant blijft daardoor de slechtste leerling van de klas. Dat is voor een groot deel te wijten aan de luchthaven van Zaventem. De luchtvaartautoriteiten vrezen dat de turbines hun radarsystemen zullen verstoren. Al zijn daar volgens sectororganisatie ODE oplossingen voor.

“Je kan perfect windturbines bouwen in de buurt van luchthaven. Dat vormt geen enkel probleem”, zegt algemeen directeur van ODE Dirk Van Evercooren in een interview met ROBtv. “De voorwaarde is wel dat er geïnvesteerd wordt in moderne software en moderne radarsystemen door de luchtvaartautoriteiten."

Verder merkt de Vlaams Windenergie Associatie (VWEA) ook op dat er tegen heel wat plannen beroepsprocedures lopen. Windturbines blijven dus op veel protest stoten. Dat was bij ons deze maand nog het geval voor plannen van een windturbine aan de fabriek van Barry Callebaut in Halle en aan The Leaf in Ternat.

“Vlottere procedures en een uitbreiding van het huidige ruimtelijke kader voor windenergie zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te garanderen”, zegt directeur van VWEA Bart Bode. “We hopen dan ook dat de doorgevoerde maatregelen van de Vlaamse regering rond de problematiek van aanslepende beroepsprocedures resulteren in een behandelingstermijn van maximum zes maanden.”