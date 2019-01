Vlaams overheid pompt 7,5 miljoen euro in scholenbouw

Het Vlaams ministerie van Onderwijs kent 7,5 miljoen euro subsidies voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen in Halle-Vilvoorde. Het grootste bedrag - ruim 2,4 miljoen euro - is voor de bouw van nieuwe klaslokalen voor het Don Bosco Instituut in Halle.

Het geld komt van AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Dat kent maandelijks nieuwe subsidies toe aan scholen om hun gebouwen te vernieuwen of te moderniseren. Van oktober tot december kende AGION subsidies toe aan 14 projecten in onze regio, goed voor een totaalbedrag van 7,5 miljoen euro.

2,4 miljoen euro is voor het Don Bosco Instituut in Halle, Vrije Basisschool Heilig-Hart in Vilvoorde bijna 1,8 miljoen euro. 't Villegastje in Strombeek-Bever krijgt 1,2 miljoen euro subsidies waarmee extra capaciteit kan gecreëerd worden. De gemeentelijke basisschool De Boot in Opwijk krijg verder 1 miljoen euro. Tot slot krijgen scholen in Dilbeek, Grimbergen, Lennik, Wezembeek-Oppem, Kapelle-op-den-Bos, Ternat en Vlezenbeek kleinere subsidiebedragen om hun gebouwen te renoveren.

”De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen blijft onverminderd voortduren. Les geven én krijgen in moderne schoolgebouwen die voldoen aan de huidige normen is een win-win. Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. Door deze investering wordt opnieuw een grote stap voorwaarts gezet, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)