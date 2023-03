Vlaamse en Afghaanse jongeren maken samen muurschildering in Terlanen

Aan de muur van het asielcentrum in Terlanen in Overijse prijkt sinds kort een prachtige muurschildering. Niet alleen het kunstwerk is knap, ook het verhaal erachter.

Enkele jongeren uit Terlanen maakten de muurschildering op de voorgevel van het asielcentrum samen met een aantal Afghaanse jongeren die er verblijven. Het kunstwerk werd gisteren officieel ingewijd. “De graffitimuur is het resultaat van een project van Cultuur in je Buurt”, legt coördinator Marieke Rimaux uit. “Dat project vindt telkens in een ander gehucht van Overijse plaats. Het voorbije jaar was het de beurt aan Terlanen.”

Cultuur in je Buurt wilde de Afghaanse jongeren in het asielcentrum Fedasil betrekken bij het dorpsleven in Terlanen. Kunst was het middel om dat te realiseren. Tijdens streetart-workshops konden de creatievelingen zich met graffiti uitleven. Het resultaat is een unieke mengelmoes van het Vlaamse en Afghaanse landschap.

Hoewel de jongeren niet dezelfde taal spraken, begrepen ze elkaar. Want beelden zeggen meer dan woorden. “Het was een leuker ervaring. De samenwerking met de Afghaanse jongeren was heel verrijkend. Ik heb zo ook veel nieuwe mensen leren kennen”, blikt deelnemer Loïc d'Orjo de Marchovelette terug.