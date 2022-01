Vlaanderen investeert half miljoen in sociale economie

Vlaanderen investeert meer dan een half miljoen euro in de sociale economie in onze regio. Het geld moet de sociale ondernemingen wapenen voor de toekomst. Onder meer AMAB in Asse en Den Diepen Boomgaard in Grimbergen kunnen rekenen op steun.

AMAB in Asse krijgt 200.000 euro om in te zetten in op digitale werkinstructies die werknemers moeten helpen om opdrachten in het machinepark goed en veilig uit te voeren. Ook Ijsedal in Overijse gaat het geld, zo’n 60.000 euro, gebruiken om te digitaliseren. Den Diepen Boomgaard wil met zo’n 90.000 euro aan subsidies de marktpositie versterken op het vlak van lokale voeding. Het Grimbergse maatwerkbedrijf zal daarvoor het aanbod aan lokale producten aanpassen en digitaal toegankelijker maken via de webshop. Tot slot krijgt ook maatwerkbedrijf BWB in Londerzeel zo’n 200.000 euro steun.

“Om sterker uit de coronacrisis te komen en de sociale economie beter te wapenen tegen toekomstige economische schokken, starten maatwerkbedrijven met de uitvoering van hun ambitieuze innovatieplannen”, zegt Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits. “Via de relancemiddelen maak ik geld vrij voor de meest kwetsbare personen op de arbeidsmarkt. De innovatieprojecten moeten namelijk ook de maatwerkers hun vaardigheden versterken en hun tewerkstelling verzekeren.”