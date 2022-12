Vlaanderen investeert bijna 2,5 miljoen euro in toeristische projecten in Vlaams-Brabant. Bijna de helft van dat bedrag gaat naar projecten rond bierbeleving. Ook Plantentuin Meise en het FeliXart Museum kunnen rekenen op steun.

Vlaanderen investeert meer dan miljoen euro in bierbeleving in onze regio

Toerisme Vlaanderen kent in totaal 18,5 miljoen euro toe aan toeristische projecten rond recreatief en sportief fietsen, bierbelevingen, Vlaamse Meesters, natuur en culinaire belevingen. In onze regio gaat het geld vooral naar bierbeleving. Zo krijgen brouwerij 3 Fonteinen in Beersel en brouwerij Timmermans elk 300.000 euro om bezoekers onder te dompelen in de wereld van lambiek en geuze.

“Zo wordt er bij 3 Fonteinen onder andere een belevingspark met Schaarbeekse kriekelaars en vergeten Vlaamse fruitvarianten aangelegd”, klinkt het. “Brouwerij Timmermans werkt een nieuw bezoekersparcours uit waar het verhaal van de plek en het bouwproces zowel op digitale wijze als door de brouwer zelf wordt verteld.”

Plantentuin Meise krijgt 275.000 euro om de plantentuin aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers, FeliXart in Drogenbos kan rekenen op 90.000 euro om het museum en de hoeve van Felix De Boeck beter te ontsluiten. Alle relanceprojecten zullen tegen eind 2024 gerealiseerd zijn.