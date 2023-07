Vlaanderen legt gemeenten Wonen in Eigen Streek vast

De Vlaamse regering heeft beslist welke Vlaamse gemeenten in aanmerking komen voor de maatregelen die voorzien zijn in het nieuwe decreet ‘Wonen in Eigen Streek’. Dat geeft lokale besturen de mogelijkheid om private kavels of woningen voor te behouden voor wie een band heeft met de gemeente. Van de 95 gemeenten liggen er liefst 26 in Halle-Vilvoorde.

Halle-Vilvoorde is zoals verwacht zeer goed vertegenwoordigd in het lijstje van Vlaamse gemeenten die in aanmerking komen voor ‘Wonen in Eigen Streek’. De grond- en woningprijzen liggen in onze regio dan ook erg hoog. Van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde hebben er 26 de lijst gehaald: Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Overijse, Linkebeek, Hoeilaart, Wemmel, Meise, Zaventem, Kampenhout, Steenokkerzeel, Pepingen, Dilbeek, Lennik, Beersel, Grimbergen, Zemst, Merchtem, Asse, Roosdaal, Kapelle-op-den-Bos, Drogenbos, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Vilvoorde. Zij zullen een financiële tussenkomst kunnen doen ten voordele van mensen die een band hebben met de gemeente, die nog geen onroerende eigendom hebben en die geen te hoog inkomen hebben. De gemeente staat in voor het geheel of een deel van het grondaandeel, waardoor de koper een veel beperkter deel van de prijs moet dragen. De lokale besturen kunnen daarvoor rekenen op financiële steun van de Vlaamse regering. Toch twijfelen een aantal gemeentebesturen aan de financiële haalbaarheid van de maatregel.