Vlaanderen pompt 1,2 miljoen euro in Sportstal Vanderhasselt

Vlaanderen pompt 10 miljoen euro in acht topsportinfrastructuren. Twee daarvan liggen in onze regio. Tosportstal Vanderhasselt in Ternat krijgt 1,2 miljoen euro subsidies, het Eurovolley Center in Vilvoorde bijna 900.000 euro. De investeringen in infrastructuur moeten betere prestaties opleveren op grote nationale en internationale tornooien.

Topsportstal Vanderhasselt is een begrip in de paardenwereld. Enkele paarden van de stal van de Ternatse burgemeester Michel Vanderhasselt springen straks op de Olympische Spelen in Tokio. Het Eurovolley Center in Vilvoorde is dan weer het kloppend hart van het volleybal in ons land. Al jaren worden er nationale en internationale topspelers opgeleid. De investeringen in hun infrastructuur maakt deel uit van het Vlaams Topsportactieplan.

“Onze topsporters moeten zich in de meest optimale omstandigheden kunnen voorbereiden op grote tornooien. Door te focussen op enkele sporten hopen we te schitteren op de Olympische Spelen. Vroeger gingen we voor één of enkele Vlaamse medailles, nu voor vijf tot zeven”, zegt een ambitieuze Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Tegelijkertijd tilt een goede infrastructuur zowel de Vlaamse topsport als de breedtesport naar een hoger niveau.”