Vlabinvest versterkt woon- en zorgaanbod in Vlaamse Rand

De komende jaren komen er nieuwe woningen van Vlabinvest op de markt. Vlabinvest is het Agentschap voor Woon- en Zorginfrastructuurbeleid van Vlaams-Brabant en zorgt voor betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand. Vorig jaar realiseerde het in drie projecten 58 bijkomende woningen. De komende jaren zijn er projecten in opbouw in 4 gemeenten in onze regio.

In 2021 besliste Vlabinvest om een binnengebied van meer dan 1 hectare aan te kopen in Londerzeel. Het woongebied grenst aan de Stationsstraat en de Meerstraat. Er zullen 45 betaalbare en energiezuinige woningen worden gebouwd: 36 huurwoningen en 9 koopwoningen. Daarnaast zijn er ook projecten in opbouw in Halle, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode, goed voor 34 Vlabinvest-woningen en 29 sociale woningen.

Naast de aankoop van gronden zorgt Vlabinvest ook voor de financiering van de bouw van appartementen en woningen voor verkoop of verhuur. Vorig jaar werden er zo samen met sociale huisvestingsmaatschappijen bijna 1.500 wooneenheden gerealiseerd. Bijna 600 van die eenheden zijn Vlabinvest-woningen of appartementen. Die projecten werden gerealiseerd in Halle, Roosdaal en Tervuren.

Een andere pijler van Vlabinvest is het wegwerken van de historische achterstand in zorginfrastructuur. Daardoor kende de provinciale instantie vorig jaar meer dan 1 miljoen euro aan subsidies toe aan projecten in onder meer Wolvertem, Vilvoorde en Wezembeek-Oppem. Er werden onder meer extra zorgplaatsen gecreëerd voor kinderzorg en gezinsondersteuning, voor baby’s en peuters en ook studio’s en dagopvang voor personen met een beperking.



Foto: project Molenborre in Halle (c provincie Vlaams-Brabant)