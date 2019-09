Vluchteling 5 jaar naar cel voor poging doodslag

Een Syrische vluchteling is veroordeeld tot 5 jaar cel, weliswaar met gedeeltelijk uitstel, voor poging doodslag. De man stak begin dit jaar zijn ex-vrouw neer met een mes in haar woning in Sint-Genesius-Rode.

Het koppel was in Syrië getrouwd en ontvluchtte enkele jaren geleden de oorlog. Ze kwamen terecht in ons land en vestigden zich in Sint-Genesius-Rode, maar hun relatie liep vorig jaar op de klippen. De politie diende meermaals tussen te komen omdat de man zijn vrouw fysiek had mishandeld. Na de scheiding bleef de Syriër zijn ex opzoeken en bedreigen.

Na een ruzie over het bezoekrecht aan zijn dochter viel hij het slachtoffer aan met een mes. Hij stak haar in de zij en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden opgepakt. Op zijn proces ontkende hij dat hij de vrouw had willen doden, maar volgens de rechtbank bleek de intentie duidelijk uit de feiten. De beklaagde kreeg 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel.