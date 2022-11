Vluchtelingen verlaten oude gemeenteschool in Sint-Stevens-Woluwe

De 30 vluchtelingen die zowat anderhalve week geleden hun intrek hadden genomen in de bouwvallige oude gemeenteschool aan de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe zijn vertrokken. Er waren grote zorgen om de krakers, vermoedelijk Moldaviërs of Oekraïners, omdat het pand allerminst veilig is.

Het gemeentebestuur, dat eigenaar is van het pand, kon de vluchtelingen uiteindelijk overtuigen om te vertrekken, zonder dat er een procedure bij het vredegerecht moest aangespannen worden. “We hadden hen tot 16 november tijd gegeven”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). “De politie is ter plekke geweest en uiteindelijk zijn ze mits een beetje aandringen allemaal vertrokken tegen de middag.”

Niks te vroeg want de situatie was er verre van veilig. “We hadden sowieso al meteen het gas afgesloten maar die mensen zaten daar bijvoorbeeld wel nog met petroleumvuurtjes om zich te verwarmen. Het was daar echt te gevaarlijk in een gebouw dat al bouwvallig is. Je mocht er niet aan denken wat er allemaal had kunnen gebeuren.”

De gemeente neemt maatregelen om een herhaling te voorkomen. “De elektriciteit wordt afgeschakeld en het gebouw wordt ook beter afgesloten zodat men niet meer zo makkelijk kan binnendringen. Dat is wel een probleem aangezien het pand nog diende als stapelplaats voor de verenigingen.”

Holemans stelt zich intussen grote vragen bij de vluchtelingenproblematiek. “Dat is nu vier keer sinds deze zomer dat we te maken krijgen met vluchtelingen die panden bezetten. Dat is niet normaal in onze regio. Dat wil toch duidelijk zeggen dat het erg misloopt bij Fedasil in Brussel. Ofwel is er niet genoeg plaats of niet genoeg personeel om hen snel genoeg te helpen. Maar wij als gemeente kunnen ook dat niet nog eens op ons nemen...”