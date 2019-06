VN over huiszoekingen woonwagens: ‘Was dit nodig?’

De Verenigde Naties hebben vragen bij een grootschalige gerechtelijke operatie tegen een bende drieste autodieven die onder meer actief was in onze regio. Er werden daarbij meer dan 200 huiszoekingen gedaan, voornamelijk bij woonwagenbewoners in onder meer Roosdaal, Asse en deelgemeente Zellik.

Op 7 mei vielen zo'n 1200 politieagenten, bijgestaan door agenten van de Franse gendarmerie en van Europol, binnen in meer dan 200 woningen. Voornamelijk in woonwagens in Vlaams-Brabant, Brussel en Henegouwen. Dat gebeurde in het raam van een gerechtelijk onderzoek tegen een bende autodieven die de voorbije twee jaar zo'n 500 wagens zou gestolen hebben en daarbij ook mensen bedreigde en soms geweld gebruikte. Meer dan 30 mensen werden opgepakt, diverse auto's en caravans werden in beslag genomen en tientallen bankrekeningen werden geblokkeerd.

Verschillende woonwagengezinnen die indirect werden getroffen door deze maatregelen dienden nadien klacht in bij de Verenigde Naties. De VN menen nu dat de genomen maatregelen overdreven waren en vragen een reactie van de Belgische staat.