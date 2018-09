Voetballer Milan Corryn uit Gooik: een man met een plan

Met zijn negentien lentes is voetballer Milan Corryn uit Gooik er helemaal klaar voor: de jeugdinternational zegt de beloftes van Anderlecht ontgroeid te zijn en kiest voor een carrière in het buitenland. Eerstdaags vertrekt hij naar Slovakije, waar hij onderdak vond bij Trencin.

Met zijn negentien lentes is voetballer Milan Corryn uit Gooik er helemaal klaar voor: de jeugdinternational zegt de beloftes van Anderlecht ontgroeid te zijn en kiest voor een carrière in het buitenland. Eerstdaags vertrekt hij naar Slovakije, waar hij onderdak vond bij Trencin.

Een man met een plan is Corryn, zoveel is duidelijk. Nadat hij zelf het gevoel had de beloftes van RSC Anderlecht ontgroeid te zijn, gaat hij niet in op de voorstellen van een paar Belgische eersteklassers, maar kiest hij resoluut voor de wijde wereld.

Corryn tekende bij Trencin in Slovakije, maar ziet dat als een tussenstap in zijn carrière: “Ik hoop er bij te leren en over een paar jaar terug te komen naar België, als een échte voetballer,” klinkt het.