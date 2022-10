Vogelliefhebbers tonen mooiste vogels in Westrand in Dilbeek

Het is 15u in zaal Solleveld in Dilbeek. Mensen komen samen voor een warme koffie en een gezellige babbel met op de achtergrond het getsjirp van meer dan 1.000 vogels. De vogelshow duurt in totaal drie dagen. Vereniging Pestvogel Westrand doet ook deze keer mee. “De eerste dag komen de vogels binnen en worden ze per soort gezet, de tweede dag keurt een vakjury alle vogels. Op de laatste gaan de deuren open voor het publiek en mogen we hen onze vogels tonen”, zegt Francis Deneef van Pestvogel Westrand.

Een jury keurt de vogels op houding en schoonheid, om vervolgens de beste te bekronen. Francis werkt al zeker veertig jaar lang tussen de vogels en die expertise leverde hem al tal van prijzen op. Hij maakte van zijn passie zijn beroep. Het resultaat is een verzameling van meer dan 200 vogels, van parkieten en duiven tot papegaaien. Die passie wil hij dan ook overbrengen aan volgende generaties, maar daar maakt hij zich geen zorgen om. Hij heeft namelijk al een opvolger gevonden, zijn kleinzoon Fin.