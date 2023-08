VOKA monitort werken Viaduct: "Bedrijven in de omgeving helpen"

“We beseffen dat we door de zure appel moeten bijten, maar dat neemt niet weg dat de situatie zo leefbaar mogelijk moet zijn voor onze bedrijven,” steekt Helena Polfiet van VOKA van wal. Ze haalt ook de gevolgen voor het vrachtverkeer af. Vanaf april mag dat tijdens de weekends niet meer over het viaduct. “Daar moeten we op inspelen en bijvoorbeeld de situatie van shifarbeiders bekijken. Je kan omleidingen organiseren, maar het blijft een moeilijk aspect.”

Bedrijven in de omgeving van het Viaduct zien hun planningen binnenkort in de war gestuurd. VOKA raadt zowel grote spelers als kleinere bedrijven in de Noordrand aan om contact te houden. “Wij volgen de situatie gradueel op en helpen bedrijven om daarop in te spelen en samen oplossingen te zoeken.”