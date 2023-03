Voka Vlaams-Brabant over renovatie viaduct: “Maatregelen nodig om hinder te beperken”

Voka Vlaams-Brabant vraagt doeltreffende maatregelen om de hinder tijdens de renovatie van het viaduct van Vilvoorde te beperken. Die zal in totaal acht jaar duren. “De logistiek van de bedrijven en het personenverkeer in Vlaams-Brabant moet gegarandeerd blijven”, zegt gedelegeerd bestuurder Kris Claes.

Vorige week zette de Vlaamse regering het licht definitief op groen voor de renovatie van het viaduct van Vilvoorde. De werken zullen acht jaar duren en heel wat verkeershinder met zich meebrengen. “Het is goed dat er middelen worden vrijgemaakt om deze levensader voor logistiek, transport en woon-werkverkeer in Vlaams-Brabant en bij uitbreiding Vlaanderen, in stand te houden”, zegt Kris Claes van Voka Vlaams-Brabant. “Nu is het tijd om werk te maken van doordachte plannen om de hinder voor vracht- en personenverkeer tot een minimum te beperken.”

Voka Vlaams-Brabant wil daarom rond de tafel gaan zitten met De Werkvennootschap, dat de renovatie coördineert. “De logistieke flow voor de bedrijven in Vlaams-Brabant en heel Vlaanderen moet gegarandeerd blijven. Dat kan enkel door te zorgen voor een goede alternatieve doorstroming, permanente bereikbaarheid van de ondernemingen in deze regio en permanente en duidelijke communicatie met deze bedrijven”, aldus Claes.