Volgende week geen les in lagere en secundaire scholen: "Hou ook kleuters zoveel mogelijk thuis"

De schoolpoorten blijven niet alleen dicht volgende week, er zal vanop afstand ook geen les gegeven worden. De examens die wel nog gepland zijn volgende week, kunnen wel nog gewoon doorgaan. "Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt", klinkt het bij de onderwijspartners. Zij vragen daarom ook om kleuters zoveel mogelijk thuis te houden volgende week.

De onderwijspartners sluiten zich daarmee aan bij de oproep van de christelijke onderwijzersvakbond COV. "Het is onbegrijpelijk dat het personeel in het kleuteronderwijs in de vuurlinie moet blijven staan. Zij zijn onvoldoende beschermd, het sneltestesten komt veel te traag op gang en op het vlak van vaccinaties voor leerkrachten wordt zo goed als geen inspanningen gedaan", aldus de COV.

De socialistische onderwijzersvakbond dient zelfs een stakingsaanzegging in omdat kleuterleerkrachten in onveilige omstandigheden moeten werken. Voor de universiteiten en hogescholen is er geen 'paaspauze'. Zij schakelen volgende week over op afstandsonderwijs. Alleen essentiële praktische lessen mogen doorgaan op de campus.