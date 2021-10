Volgende zomer eerste gedetineerden in gevangenis van Haren

In september volgend jaar zullen de eerste gevangenen in de gevangenis van Haren hun celstraf uitzitten. Dat is gisteren gezegd tijdens een werfbezoek. De gevangenis, die gebouwd wordt op de grens van Diegem, wordt 15 hectare groot en kan plaats bieden aan bijna 1.200 gedetineerden.

Na heel wat protest startte in 2018 de bouw van de megagevangenis in Haren. Die moet de verouderde gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael vervangen. De gevangenis heeft weg van een klein dorp. Zo is er naast een strafhuis voor mannen ook een gesloten en open instelling voor vrouwen, een psychiatrische afdeling, medisch centrum en werkateliers. Het centrale gebouw huisvest dan weer een sporthal, strafuitvoeringsrechtbank en onthaal- en bezoekcomplex. De gedetineerden verblijven er per 30 in leefeenheden. Rondom de site is een muur van 1,2 kilometer lang gebouwd. De gevangenis van Haren kost 382 miljoen euro.

De opening van Haren zal ertoe bijdragen dat korte straffen effectief worden uitgevoerd. Naast een nieuwe infrastructuur wordt in de gevangenis ook een nieuwe manier van werken opgestart. “Een gedetineerde is er vrij om zich zelfstandig te verplaatsen naar een werkplaats, een opleiding of een bezoekersruimte aan de hand van een badge. Het is een nieuwe manier om naar detentie te kijken in ons land”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Een celstraf moet in de eerste plaats de rest van de samenleving moet beschermen. Maar het moet ook een succesvolle re-integratie voorbereiden en iedereen de kans geven om een plaats te vinden in onze samenleving.”

Foto: Cafasso