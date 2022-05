Volgens weerman Erwin moeten we water sparen: “Laat die plastic zwembaden dus nog even leeg”

Er moet in onze regio dringend meer dan honderd liter regen per vierkante meter vallen, als we komende zomer grote watertekorten willen vermijden. Dat zegt weerman Eddy Vranckx uit Pepingen. Hij roept dan ook op om zo weinig mogelijk water te verspillen, want de zomer zou best wel eens warm en droog kunnen zijn.

De tuin van Erwin Vranckx uit Pepingen snakt naar een druppel water. “Er moest tussen maart en nu ongeveer tot 160 liter water vallen, maar op dit moment is dat maar zo’n 50 liter. Een fikse onweersbui is niet genoeg, want het meeste water loopt onmiddellijk weg. Ideaal is twee tot drie weken aan een stuk lichte regen. De toestand is nog niet dramatisch, maar we moeten toch opletten. Over dit soort problemen praten we meestal in volle zomer. Nu moet die nog beginnen.”

Als ook de zomer warm en droog wordt, dreigen grote watertekorten en komen we volgens Erwin in de problemen. “Er zijn weerstations die een warme zomer voorspellen, maar ik ben er toch wat voorzichtiger mee. Je kan vijf tot tien dagen vooruit kijken, maar wat daarna komt neem ik toch met een korreltje zout”, aldus Erwin. “Maar ik raad nu al aan om niet te veel water te verspillen. Laat die plastic zwembaden deze zomer toch nog maar eventjes leeg.”