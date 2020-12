Volkssterrenwacht MIRA maakt zich klaar voor zeldzaam fenomeen

Vanaf zaterdag kan je in Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen vijf opeenvolgende avonden gaan kijken naar de conjunctie van Saturnus en Jupiter. Beide planeten staan dan zo dicht bij elkaar dat het lijkt alsof ze versmelten. De laatste keer dat de planeten zo dicht bij elkaar stonden en zo zichtbaar waren, was bijna 800 jaar geleden.

Ongeveer om de 20 jaar staan Saturnus en Jupiter samen aan de hemel, maar de twee planeten staan zelden zo dicht bij elkaar als de komende dagen. Daarnaast is het fenomeen vaak niet te zien door het licht van de zon. “Het is van 1226 geleden dat Saturnus en Jupiter zo dicht bij elkaar stonden en zo zichtbaar waren”, zegt Jaco van Wezel van Meteovista. “Op 21 december is de afstand tussen de planeten het kleinst. Ze lijken elkaar tijdens het hoogtepunt te overlappen. De dagen ervoor en erna zijn er twee stippen te zien die elkaar net niet aanraken.”

Het gaat om een bijzonder zeldzaam fenomeen. “De volgende keer dat de planeten zo dicht bij elkaar staan als dit jaar, zelfs nog dichterbij elkaar, is in 2080. Alleen kinderen maken een goede kans dit mee te maken”, aldus van Wezel. Ook bij Volkssterrenwacht MIRA volgens ze alles op de voet. “Door coronamaatregelen kunnen we slechts beperkt publiek ontvangen op MIRA, maar van zaterdag 19 tot en met woensdag 23 december houden we vijf kijkavonden op rij, telkens van 17 uur tot 18u30”, zegt Philippe Mollet van MIRA.

Ook van thuis kan je de conjunctie tussen Saturnus en Jupiter volgen. “Het zal laag boven de zuidwestelijke horizon te doen zijn als het donker wordt. Wacht bij de schemering niet te lang en houd een verrekijker bij de hand om naar de sterrenhemel te kijken”, raadt Mollet aan. Op onderstaande foto van de Volksterrenwacht MIRA zie je dat beide planeten al samen aan de sterrenhemel te zien zijn.