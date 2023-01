Von Karman Institute versterkt samenwerking met Defensie

Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Von Karman-Instituut in Sint-Genesius-Rode. Dat is een toonaangevend onderzoekscentrum op het vlak van vloeidynamica. Het bezoek van Dedonder was gericht op de versterkte samenwerking tussen het instituut en defensie.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder werd samen met staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine rondgeleid door Peter Grognard, sinds enkele de bestuurder van het Von Karman Institute. “Zo werd onder meer een bezoek gebracht aan het hypersonisch laboratorium en de studie van een nieuw elektronisch nieuw elektrisch aandrijvingsconcept. Met dit nieuwe idee zouden we de lucht rondom het ruimtevaartuig kunnen gebruiken als drijfgas voor ruimtevaartuigen die in een zeer lage baan om de aarde vliegen. Als dit werkt, zal het niet nodig zijn om zoveel of geen stuwstof aan boord van het ruimteschip op te slaan”, klinkt het bij het instituut.

Afgelopen zomer sloot het Von Karman Institute ook een samenwerkingsverband met de Amerikaanse luchtvaartorganisatie NASA. Amerikaanse studenten zullen zich in Sint-Genesius-Rode kunnen specialiseren in vloeistoffendynamica, terwijl onderzoekers van het instituut de omgekeerde beweging maken. Het instituut werkt in opdracht van NASA ook aan hitteschilden van de ruimtevaartuigen die de Amerikanen naar Mars willen sturen.