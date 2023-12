Voor het eerst sinds 2015 heeft Halle echte kerstboom op Grote Markt: "Eindejaarssfeer extra versterken"

Deze winter zorgt een naaldboom uit Halle mee voor de kerstsfeer op de Grote Markt. De eigenaar, Frédéric Hanard, kreeg de eer om de verlichting in de boom aan te steken. Hij schonk de boom aan de stad en heeft daar goede redenen voor. “De boom is te groot geworden voor mijn tuin”, vertelt Frédéric. “Mijn vader kocht de boom in 1998. We vierden toen rond die kleine boom kerst in de woonkamer. Ik heb er mooie herinneringen aan. Nu kunnen alle inwoners genieten van de boom. Hopelijk denken ze ook terug aan mooie familiemomenten als ze kijken naar mijn kerstboom.”

Frédéric contacteerde burgemeester Marc Snoeck, die meteen een kijkje ging nemen. "Ik vond de boom gewoon prachtig en voelde aan dat dit de kerstsfeer in ons centrum extra zou versterken", aldus burgemeester Marc Snoeck. "De voorbije jaren koos stad Halle voor een LED-kerstboom als duurzaam alternatief. Dit jaar blijft de sfeerverlichting hangen tot eind januari. Dus ook tijdens de solden in januari maken we het nog gezellig."