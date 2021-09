Voor het eerst in twee jaar skatehappening in Grimbergen

Voor het eerst in twee jaar werd in Grimbergen een skatehappening georganiseerd. Skateboarden is sinds deze zomer een Olympische sport en wint daardoor aan populariteit. “Wereldwijd groeit de sport door de Olympische Spelen, maar ook door de coronacrisis. Het voorbije anderhalf jaar boomden vooral individuele sporten”, zegt organisator Marijn Verbruggen.

Twee jaar geleden organiseerde de gemeente Grimbergen een skatehappening bij de opening van het skatepark in Strombeek-Bever. Nu de pandemie onder controle is, werd de happening met succes herhaald. “Ik vind het een heel mooi initiatief”, zegt de Grimbergse skater Senne Busschaert. “Het is belangrijk dat er iets voor de jeugd gedaan wordt in Grimbergen. Vaak gaat het dan om voetbal of lopen, maar nu is het eens aan de skaters en dat doet mij veel plezier.”

Van lagereschoolkinderen tot vijftigers, allemaal laten ze op het skatepark hun beste tricks laten zien. “Het is iets van alle generaties. Er zijn dertigers die met hun kinderen samen komen skaten, die een heel jaar bezig zijn om te oefenen en die kunnen vandaag een keer komen laten zien wat ze een heel jaar op hebben geoefend”, zegt organisator Marijn Verbruggen.