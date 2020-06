Vooral vaste klanten op eerste openingsdag restaurant 't Stoveke

Voor veel horecazaken was vandaag het langverwachte moment aangebroken. Na een sluiting van bijna drie maanden mochten restaurants en cafés de deuren weer openen. Dat ook klanten stonden te popelen om hun benen onder tafel te schuiven, zagen we vanmiddag tijdens de eerste middagservice in sterrenrestaurant 't Stoveke in Strombeek-Bever.

Chef-kok Daniel Antuna van restaurant 't Stoveke in Strombeek-Bever maakt een biscuit van tonijn als voorgerecht. 't Is de eerste service in bijna drie maanden, maar schrik dat het in de soep zal draaien, heeft hij niet. “Dit is zoals fietsen, je verleert het niet. Het gevoel van een service is misschien wat weg, maar na een dag of twee hebben we het zeker weer goed onder de knie.”

Aanpassingen

In de zaal heeft Petra aanpassingen gedaan om, zoals de regels het voorschrijven, voor anderhalve meter afstand tussen de tafels te zorgen. “We hebben tussen elke tafel een tafel weggehaald. Ook hebben we plexiglas besteld, zodat we deze week nog een hogere capaciteit kunnen draaien,” legt ze uit. “Sowieso verliezen we per service zes à acht personen, maar kijk, we kunnen tenminste weer openen.” Andere maatregelen die ’t Stoveke nam, zijn bijvoorbeeld de menukaarten die de gasten met hun smartphone kunnen openen via een QR-code. Ook worden brood, boter, smout en olie aan elke klant individueel geserveerd.

Vaste klanten

Vooral de vaste klanten waren er vandaag als de kippen bij. “We komen hier eigenlijk vrij vaak eten,” vertelt Lilyane. “Tijdens de sluiting hebben we wel eten afgehaald, maar da’s toch niet hetzelfde. We wilden er dus echt bij zijn op de eerste openingsdag.”