Voorbeschouwing: hoe ziet Evenepoel het WK wielrennen van zondag?

Zondag is er in Yorkshire het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. In Schepdaal en omgeving dromen ze ervan om Remco Evenepoel opnieuw op het podium te zien staan. Maar hoe ziet de jonge renner dat zelf?

Onze reporter trok gisterenavond naar het rennershotel in Yorkshire. Remco Evenepoel bleek er druk bevraagd. Fotoshoots, interviews, de hele wereld wil weten hoe hij zich voelt de dag na zijn zilveren medaille op het WK tijdrijden. “Door de adrenaline heb ik slecht geslapen, maar toen ik opstond voelde ik me best fris,” aldus Evenepoel. “Maar toen ik een uur op de rollen had gereden, voelde ik wel dat ik nog twee dagen recup zou kunnen gebruiken,” lacht hij.

'Trui in eigen land houden'

Ideaal dus, want het WK wielrennen op de weg vindt pas over twee dagen plaats. Vraag is natuurlijk of hij zelf een gooi naar de overwinning wil doen, of eerder in dienst van Van Avermaet en Gilbert zal rijden. “Ik beschouw me zeker niet als kopman,” zegt hij. “Ik denk dat dit lange parcours me niet honderd procent ligt. Het is ook slecht weer en da’s een zwakte van mij: ik word snel verkouden. Laat ons zeggen dat ik hier ben in functie van de twee grote kopmannen,” legt Evenepoel uit. “Als we zondag die trui in eigen land kunnen houden, dan hebben we onze job perfect gedaan,” besluit hij.